Агент Дзюбы: «Артем – статусный форвард, но четко дал понять, что футбол дороже денег. На предложение из Саудовской Аравии он ответил: «Мне рано туда ехать»

Агент Артема Дзюбы рассказал, почему форвард отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

17 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом .

– Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. Понятно, что рамки были. Дзюба – статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз. Но деньги не главенствовали.

Тем более в Турции сейчас кризис, страна тяжело переживает последствия ковида – было б странно ждать от местных клубов сопоставимых с «Зенитом» денег, тем более от «Аданы».

У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии – там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере (по разным оценкам, его контракт в оценивался от 4 до 4,4 млн долларов в год – прим.). Но Артем сказал: «Мне рано туда ехать».

– Что тогда стало ключевым фактором?

– Амбиции команды – стремление занять высокое место, ну и доверие со стороны боссов клуба и тренера, – заявил Леонид Гольдман.

Дзюба забил в Турции сразу же! Внес с линии в пустые ворота