Агент Дзюбы: «Лежу на пляже, звонок: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить в «Тоттенхэм» Дзюбу»

Агент Артема Дзюбы рассказал, как в свое время сорвался переход нападающего в «Тоттенхэм».

«Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу».

Набираю Артему: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Все предельно серьезно, иди, разговаривай с .

Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная.

Потом читал у многих уважаемых журналистов, включая посты в духе: «Ну, где Дзюба и где , вы бы еще про сочинили». Ну и как на такое реагировать?» – сказал Леонид Гольдман.

34-летний Дзюба сейчас выступает в Турции за клуб «Адана Демирспор».