Салихамиджич опроверг, что «Бавария» интересовалась Роналду: «У нас 8 игроков на 4 позиции в атаке»

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Спортивный директор «Баварии» опроверг информацию о том, что клуб интересовался Криштиану Роналду.

«Если вы сейчас посмотрите, как укомплектовано наше нападение – даже без Роберта Левандовского, – то поймете, что это просто сложно со спортивной и финансовой точек зрения.

У нас восемь игроков на четыре позиции... У нас есть опытные топ-игроки, которые находятся в расцвете футбольного возраста. У нас есть талантливые игроки, которым мы хотим дать игровое время, поэтому мы все проголосовали за выполнение нашего плана. Так что об этом не могло быть и речи.

Мы очень рады тому, как укомплектована команда», – сказал Хасан Салихамиджич

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