Каземиро – второй в списке самых дорогих игроков от 30 лет. Роналду переходил в «Юве» за 105 млн фунтов

Теги Бавария Милан Леонардо Бонуччи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия рейтинги Миралем Пьянич Роберт Левандовски Каземиро деньги Футбол

Хавбек Каземиро, покинув «Реал», вошел в тройку самых дорогих игроков в возрасте 30+ лет.

«Манчестер Юнайтед» заплатил за 30-летнего бразильца 60 млн фунтов, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.

По подсчетам Sky Sports, лишь за одного футболиста в таком возрасте платили больше – за форварда Криштиану Роналду. В 2018 году португалец перешел из «Реала» в «Ювентус» в общей сложности за 105 млн фунтов.

Третье место занимает хавбек Миралем Пьянич, проданный «Ювентусом» в «Барселону» за 59,4 млн фунтов. Четвертый – форвард Роберт Левандовски (из «Баварии» в «Барселону», 42,5 млн фунтов), пятый – защитник Леонардо Бонуччи (из «Ювентуса» в «Милан», 35,1 млн фунтов).

431 млн евро – столько заработал «Реал» на продажах в АПЛ за 10 лет. Хватило 10 трансферов, Каземиро – в тройке самых дорогих

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные