Каземиро – второй в списке самых дорогих игроков от 30 лет. Роналду переходил в «Юве» за 105 млн фунтов

Хавбек Каземиро, покинув «Реал», вошел в тройку самых дорогих игроков в возрасте 30+ лет.

заплатил за 30-летнего бразильца 60 млн фунтов, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.

По подсчетам Sky Sports, лишь за одного футболиста в таком возрасте платили больше – за форварда . В 2018 году португалец перешел из «Реала» в «Ювентус» в общей сложности за 105 млн фунтов.

Третье место занимает хавбек Миралем Пьянич, проданный в «Барселону» за 59,4 млн фунтов. Четвертый – форвард (из «Баварии» в «Барселону», 42,5 млн фунтов), пятый – защитник Леонардо Бонуччи (из «Ювентуса» в , 35,1 млн фунтов).

431 млн евро – столько заработал «Реал» на продажах в АПЛ за 10 лет. Хватило 10 трансферов, Каземиро – в тройке самых дорогих