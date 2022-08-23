Валерий Масалитин: «Не могу понять, почему мы не затрагиваем крымские команды. Есть еще Донецк, Луганск, с этим тоже нужно будет решать»

высказался об интеграции крымского футбола с российским.

«Я не могу понять, почему крымские команды мы никак не затрагиваем. Только «Торпедо», по-моему, туда ездило. Такая территория – стройте инфраструктуру, приглашайте команды на сборы. Там же суперусловия, можно все что угодно построить.

Я эту тему уже поднимал раньше, хорошо, что к этому вопросу вернулись. Необходимо пускать команды, но соблюдать спортивный принцип – пусть заявляются во Вторую лигу. А есть еще Донецк, Луганск, с этим тоже нужно будет решать, нужно решение политического руководства.

Господин Дюков должен был ехать туда раньше, пробивать эту систему. Это упущение спортивного принципа, определенные люди должны за это отвечать. Хотелось бы, чтобы что-то прояснилось в этом вопросе», – сказал бывший нападающий ЦСКА.