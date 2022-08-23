Депутат Бутина о крымских клубах: «Поддерживаю интеграцию. Крым – регион РФ по конституции. Готовлю информационную справку по теме»

Депутат Госдумы Мария Бутина высказалась об интеграции крымского футбола в российский.

– Тему интеграции крымских клубов я поддерживаю. Крым является регионом Российской Федерации по конституции. Жаль, что за эту тему взялись так поздно. Но если мое участие будет необходимо, я помогу коллегам по всем нужны вопросам. Сейчас я готовлю информационную справку по этой теме и готова предложить коллегам обсудить этот вопрос.

– Информационную справку?

– Необходимо посмотреть, какие есть варианты для скорейшего включения крымских команд в российский футбол. Нужно подготовить необходимую документацию. Но это вопрос не моего профильного комитета. Я не состою в комитете по спорту, но все-таки нахожусь в комитете по международным делам, – сказала Бутина.