Депутат Бутина о крымских клубах: «Поддерживаю интеграцию. Крым – регион РФ по конституции. Готовлю информационную справку по теме»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Государственная дума Политика чемпионат Крыма Футбол

Депутат Госдумы Мария Бутина высказалась об интеграции крымского футбола в российский. 

– Тему интеграции крымских клубов я поддерживаю. Крым является регионом Российской Федерации по конституции. Жаль, что за эту тему взялись так поздно. Но если мое участие будет необходимо, я помогу коллегам по всем нужны вопросам. Сейчас я готовлю информационную справку по этой теме и готова предложить коллегам обсудить этот вопрос.

– Информационную справку?

– Необходимо посмотреть, какие есть варианты для скорейшего включения крымских команд в российский футбол. Нужно подготовить необходимую документацию. Но это вопрос не моего профильного комитета. Я не состою в комитете по спорту, но все-таки нахожусь в комитете по международным делам, – сказала Бутина.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные