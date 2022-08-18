Политик Миронов написал генпрокурору из-за слов Алаева о крымских клубах: «Конституция этому чинуше не указ?»

Политик Сергей Миронов обратился в прокуратуру из-за слов главы Мир РПл о крымских клубах.

«Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил, что футбольные команды из Крыма не могут участвовать в российских соревнованиях, потому что и не признают Крым частью России.

То есть Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!» – написал лидер партии «Справедливая Россия – За правду».

Ранее Алаев сказал: «Интеграция крымского футбола в российский неизбежна. Но важно не сжигать мосты, сохранять диалог с УЕФА и ФИФА». А потом сделал другое высказывание на тему крымских команд: «Не стоит вопрос о принятии в РФС. Вопрос в развитии футбола».