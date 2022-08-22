Колосков о крымских клубах в Первой лиге: «Крым – это Россия, стоит включать их. Но надо работать с УЕФА и ФИФА для минимизации санкций»

считает, что командам из Крыма пора присоединиться к МЕЛБЕТ Первой лиге.

«Конечно, стоит включать крымские клубы в . Крым – это Россия.

Но нужно еще проанализировать инфраструктуру местных клубов. Есть критерии допуска, и крымские команды должны им соответствовать. Для них исключений быть не может. правильно делает, что отправляет рабочую группу в Крым.

Параллельно надо вести работу с и , чтобы избежать или минимизировать санкции по отношению к РФС. Втихаря нельзя ничего делать», – сказал почетный президент РФС.

Сенатор от Крыма Ковитиди: «После воссоединения с Россией люди ждали, что клубы включат в РФС – идет 9-й год. Уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА»