Депутат Бутина: «Видела, как людям в Крыму больно смотреть на то, что их футбол не входит в российскую семью»

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Депутат Госдумы Мария Бутина высказалась о включении крымского футбола в российский.  

– Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета по международным делам?

– Естественно, если такое решение будет принято председателем комитета. Именно председатель формирует повестку заседаний. Но сначала давайте дождемся первой сессии Госдумы, то будем говорить об этом.

– Но вы готовы помогать комитету по спорту в этом вопросе?

– Да, конечно. Коллеги взяли у меня контактные данные. Так что сегодня мы должны объединиться вокруг этой темы. Я была в Крыму пару лет назад и видела, как там людям больно смотреть на то, что их футбол не входит в российскую футбольную семью, – сказала Бутина.

 

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