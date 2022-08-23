Депутат Бутина: «Видела, как людям в Крыму больно смотреть на то, что их футбол не входит в российскую семью»

Депутат Госдумы Мария Бутина высказалась о включении крымского футбола в российский.

– Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета по международным делам?

– Естественно, если такое решение будет принято председателем комитета. Именно председатель формирует повестку заседаний. Но сначала давайте дождемся первой сессии Госдумы, то будем говорить об этом.

– Но вы готовы помогать комитету по спорту в этом вопросе?

– Да, конечно. Коллеги взяли у меня контактные данные. Так что сегодня мы должны объединиться вокруг этой темы. Я была в Крыму пару лет назад и видела, как там людям больно смотреть на то, что их футбол не входит в российскую футбольную семью, – сказала Бутина.