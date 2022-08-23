Шмурнов о клубах РПЛ: «Это бизнес полубандитского типа. ЦСКА, «Динамо», «Локо» скоро превратятся в «Факел» – отхлынут возможности получать профит»

Александр Шмурнов высказался о построении бизнеса в российских футбольных клубах.
«Это бизнес полубандитского типа, где вокруг клуба крутятся достаточно большие, те самые трансферные деньги, деньги, которые выделяются на селекцию, и так далее. Бизнес там существовал. Он просто мелковат для того, чтобы называть его структурообразующим для вида спорта, для лиги.
Но вокруг «Спартака», вокруг того же «Зенита» (в меньшей степени, потому что там все закрыто решеткой структуры «Газпрома»), вокруг ЦСКА, безусловно, вокруг – многие годы – «Динамо», вокруг «Локомотива» всегда существовали люди, которые подъедались и воспринимали это именно как бизнес, а вовсе не как указку из разряда «мне сказали – надо управлять». Так что здесь все гораздо сложнее.
Чем более государственная структура, тем меньше она сейчас, скажем так, подвержена кризису, потому что в России не осталось ничего, кроме государства. И этот бизнес тоже пропадает, существовавший футбольный бизнес.
Возьмем покупку и продажу легионеров. Вспомните Кавенаги, которого покупали за 11 при том, что он стоил 4, а выяснилось, что купили за 8. Эти цифры говорили о том, как там все ведется. Это все происходило во всех клубах. Сейчас этот рынок сдувается для России.
Мелкие бизнесмены уходят, конечно, а крупным взяться неоткуда. Государственные и полугосударственные структуры, вовлеченные в эту систему координат, на какое-то время останутся. Но вокруг них поле расчистится все равно. Скоро они все превратятся в воронежский «Факел» или «Нижний Новгород», конечно, и ЦСКА, и «Динамо», и «Локомотив» – оттуда отхлынут возможности рядом делать какой-то свой [бизнес] и получать какой-то профит», – сказал комментатор на канале «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский признан иноагентом в России).