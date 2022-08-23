Шмурнов о клубах РПЛ: «Это бизнес полубандитского типа. ЦСКА, «Динамо», «Локо» скоро превратятся в «Факел» – отхлынут возможности получать профит»

Александр Шмурнов высказался о построении бизнеса в российских футбольных клубах.

«Это бизнес полубандитского типа, где вокруг клуба крутятся достаточно большие, те самые трансферные деньги, деньги, которые выделяются на селекцию, и так далее. Бизнес там существовал. Он просто мелковат для того, чтобы называть его структурообразующим для вида спорта, для лиги.

Но вокруг , вокруг того же (в меньшей степени, потому что там все закрыто решеткой структуры «Газпрома»), вокруг , безусловно, вокруг – многие годы – «Динамо», вокруг всегда существовали люди, которые подъедались и воспринимали это именно как бизнес, а вовсе не как указку из разряда «мне сказали – надо управлять». Так что здесь все гораздо сложнее.

Чем более государственная структура, тем меньше она сейчас, скажем так, подвержена кризису, потому что в России не осталось ничего, кроме государства. И этот бизнес тоже пропадает, существовавший футбольный бизнес.

Возьмем покупку и продажу легионеров. Вспомните Кавенаги, которого покупали за 11 при том, что он стоил 4, а выяснилось, что купили за 8. Эти цифры говорили о том, как там все ведется. Это все происходило во всех клубах. Сейчас этот рынок сдувается для России.

Мелкие бизнесмены уходят, конечно, а крупным взяться неоткуда. Государственные и полугосударственные структуры, вовлеченные в эту систему координат, на какое-то время останутся. Но вокруг них поле расчистится все равно. Скоро они все превратятся в воронежский «Факел» или «Нижний Новгород», конечно, и ЦСКА, и , и «Локомотив» – оттуда отхлынут возможности рядом делать какой-то свой [бизнес] и получать какой-то профит», – сказал комментатор на канале «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский признан иноагентом в России).