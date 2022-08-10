«Мир» о спонсорстве РПЛ: «Это самый смотрибельный в России ТВ-продукт. Каждый сезон смотрят 90+ млн человек»

В компании «Мир» рассказали, почему решили стать титульным спонсором РПЛ.

В июле платежная система заключила 4-летний контракт с РПЛ, чемпионат стал называться Мир Российская Премьер-лига.

– Спонсорство РПЛ – это была очень громкая новость для всей индустрии. Хочется спросить еще раз – зачем? Как вы оцениваете спонсорство и что стоит за вашим решением?

– Первое, с чего я начал бы ответ на этот вопрос: больше и масштабнее РПЛ в стране нет ничего. Если говорить о каких-то цифрах, то они все налицо, несмотря на то, что пандемия серьезно врезалась в наш быт, стадионы, которые пусты, куча всяких ограничений, которые появились.

РПЛ – самый смотрибельный в России телевизионный продукт. Мы понимаем, что аудитория, которая пользуется нашей платежной системой, с учетом объема ТВ-инвентаря, который есть у РПЛ, она точно услышит, узнает об этом партнерстве.

Если по Mediascope посмотреть, за 2020-21 годы в среднем каждый сезон РПЛ смотрят 90+ млн человек по телевизору. Если прикинуть, сколько в России людей и сколько смотрят РПЛ... В России 140 млн человек примерно и 90 млн [смотрят], практически две третьих посмотрят РПЛ из всех россиян.

Соответственно, обсудят это в соцсетях, молодое поколение. Те, кто ходят на работу, обсудят на работе. И когда мы понимаем, что лига называется «Мир Российская премьер-лига», Мир РПЛ, то здесь такой плацдарм для креатива и для наполнения лиги смыслами, и виральность в целом имеет высокий потенциал.

Я активно слежу за различными неймингами в европейском футболе и мире, работа такая. Я всегда думал, кому было бы прикольно брать нейминг. У меня всегда в первую очередь выступают новые бренды, свежие и бренды в инновационных сферах. Например, Spotify Camp Nou. У тебя сразу Spotify в мозг врывается.

И когда ты понимаешь, что слово «мир» имеет дофига смыслов, оно для людей, как и платежная система, потому что ей пользуются люди. То понимаешь, что будет громко и интересно, что подтверждается всем тем PR-value, которое произошло с момента подписания соглашения.

Я следил и за другими спонсорами Лиги. В России каждое медиа об этом написало. Естественно, под разными взглядами.

Кто-то воспринял это иронично, не скрою, в связи с текущей обстановкой, кто-то увидел в этом некий прикол в духе «сыграем на чемпионате мира», люди могут видеть в этом какие угодно смыслы. Кто-то подумал, что название подходит, оно лучше, чем длинное название, например, банка или страховой компании. Суть нейминга и титульного спонсорства в том, что ты должен быть готов, что твой бренд подходит к тому активу, который ты берешь, – сказал руководитель центра спортивного маркетинга платежной системы «Мир» Илья Тюрин в подкасте «Сирена».

Илья Тюрин из платежной системы «Мир» – про спонсорство РПЛ, аудиторию спорта и работу в adidas

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