«Матч ТВ» давал 300 млн рублей за показ Кубка РПЛ, но сейчас канал против турнира. BetBoom предложил 2 млрд рублей за титульное и беттинговое спонсорство

Компания BetBoom давала 2 млрд рублей, чтобы стать спонсором Кубка РПЛ.

По данным Sports.ru, лиги получил два конкретных предложения по спонсорству.

Агентство предлагало 2,6 миллиарда рублей за все права: телевидение и спонсорство, а также покрытие расходов на производство картинки (300 миллионов рублей) и проведение Суперфинала (от еды до безопасности).

Букмекерская компания BetBoom предложила 2 миллиарда рублей за пакет титульного и беттингового спонсора или 1,4 млрд только за беттинг-сегмент.

От «Матч ТВ» предложения сейчас нет – на прошлой неделе телеканал выступил против турнира. По нашим данным, «Матч ТВ» какое-то время назад предлагал за показ Кубка лиги 300 миллионов рублей. Разумеется, топ-клубы посчитали предложение слишком низким.

Сейчас уже не просто не предлагает 300 миллионов рублей, а протестует против создания Кубка РПЛ.

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