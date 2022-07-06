Вице-президент Winline о Кубке РПЛ: «Лучше сделать лигу качественным продуктом, чем играть еще один товарищеский турнир»

В букмкерской компании Winline не поддерживают планы по созданию Кубка РПЛ.

«Мы абсолютно уверены, что надо фокусироваться на развитии РПЛ. Мы стали спонсорами Премьер-лиги и подготовили программу ее развития из 120 пунктов идей. Мы уже находимся на этапе обсуждения с представителями РПЛ и вещателя, где доносим эти идеи и показываем, как можно популяризировать лигу.

Мне кажется, что нам лучше сфокусироваться на одном продукте и сделать его качественным, чем играть еще один товарищеский турнир.

Знаю, что есть клубы-инициаторы идеи Кубка лиги. Я абсолютно открыт и готов с ними разговаривать. С некоторыми из них мы работаем напрямую, являясь спонсорами этих клубов. Готов убеждать их в том, что в долгосрочной перспективе успешная РПЛ приносит клубам больше доходов, чем еще один турнир», – сказал вице-президент по стратегии и маркетингу компании Winline Тимур Джуманиязов.

13 клубов РПЛ поддержали проведение Кубка лиги. «Химки», «Факел» и «Оренбург» – против