Шмурнов об уходе Федуна: «Спартак» сейчас вне международного футбольного контекста, как и вся Россия»

высказался об уходе из .

«Я бы начал с Федуна, а не со «Спартака». Дело в том, что – насколько я понимаю Леонида Арнольдыча, а об этом просачивались слухи – он просто сейчас уже не готов тратить свой темперамент, свои силы, свою жизнь на то, чтоб возглавлять клуб, не существующий в мировом футбольном пространстве.

Те амбиции, которые были у Федуна, удовлетворялись далеко не только борьбой за место под солнцем в чемпионате России. Любой футбольный матч, любой сезон всегда имел перед собой главную цель – выступление в Европе, чтобы привезти на свой великолепный стадион (построенный, кстати, благодаря Федуну) «Наполи», «Барселону» и кого угодно и с ними бороться по возможности на равных, обыграть «Севилью» 5:1, биться с «Ливерпулем» так или иначе… Это цель.

«Спартак» сейчас находится вне международного футбольного контекста, как и вся Россия, по известным причинам – идет то, что с футболом не совместимо (формулировка из оригинального высказывания Шмурнова изменена для соответствия законам РФ – примечание Sports.ru). Для Федуна, как мне кажется просто исчез ориентир владения, построения клуба, будущего.

На фоне того, что на него действительно оказывалось давление, и он сам принимал не лучшие решения, это вполне естественно. Я полагаю, что уходит не столько Федун, сколько уходит эпоха. А эпоха Федуна, на мой взгляд, была бурной, как сам владелец «Спартака», темпераментной, труднопредсказуемой… Но она была позитивной.

Вы вспомните, от чего «Спартак» оттолкнулся, когда его приобретал Федун. Это была эпоха , при которой, скажем так, в клубе было выжжено все старостинское. Там говорили по фене, принимали решения, несовместимые ни с чем, что строил «Спартак» не только на протяжении советского времени, но и в девяностые годы. Червиченко опустил «Спартак» на самое дно.

Приобретение Федуном сразу воспринималось не очень понятно: откуда, кто он, почему «Лукойл», почему не первое лицо и так далее… Но в конце концов многие болельщики, разнося Федуна в пух и прах за его судорожные решения, за смены тренеров, спортивных директоров и типов управления, все равно были благодарны и за стадион, и за возвращение доброго имени, и за конкурентоспособный «Спартак», и за три титула.

На мой взгляд, эпоха Федуна была гораздо краше той, которая могла бы наступить, если бы остался Червиченко, например, или появился бы еще один такой же управленец», – сказал комментатор на канале «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский признан иноагентом в России).

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