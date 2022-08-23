Шмурнов об уходе Федуна: «Спартак» сейчас вне международного футбольного контекста, как и вся Россия»

Александр Шмурнов высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».
«Я бы начал с Федуна, а не со «Спартака». Дело в том, что – насколько я понимаю Леонида Арнольдыча, а об этом просачивались слухи – он просто сейчас уже не готов тратить свой темперамент, свои силы, свою жизнь на то, чтоб возглавлять клуб, не существующий в мировом футбольном пространстве.
Те амбиции, которые были у Федуна, удовлетворялись далеко не только борьбой за место под солнцем в чемпионате России. Любой футбольный матч, любой сезон всегда имел перед собой главную цель – выступление в Европе, чтобы привезти на свой великолепный стадион (построенный, кстати, благодаря Федуну) «Наполи», «Барселону» и кого угодно и с ними бороться по возможности на равных, обыграть «Севилью» 5:1, биться с «Ливерпулем» так или иначе… Это цель.
«Спартак» сейчас находится вне международного футбольного контекста, как и вся Россия, по известным причинам – идет то, что с футболом не совместимо (формулировка из оригинального высказывания Шмурнова изменена для соответствия законам РФ – примечание Sports.ru). Для Федуна, как мне кажется просто исчез ориентир владения, построения клуба, будущего.
На фоне того, что на него действительно оказывалось давление, и он сам принимал не лучшие решения, это вполне естественно. Я полагаю, что уходит не столько Федун, сколько уходит эпоха. А эпоха Федуна, на мой взгляд, была бурной, как сам владелец «Спартака», темпераментной, труднопредсказуемой… Но она была позитивной.
Вы вспомните, от чего «Спартак» оттолкнулся, когда его приобретал Федун. Это была эпоха Андрея Червиченко, при которой, скажем так, в клубе было выжжено все старостинское. Там говорили по фене, принимали решения, несовместимые ни с чем, что строил «Спартак» не только на протяжении советского времени, но и в девяностые годы. Червиченко опустил «Спартак» на самое дно.
Приобретение Федуном сразу воспринималось не очень понятно: откуда, кто он, почему «Лукойл», почему не первое лицо и так далее… Но в конце концов многие болельщики, разнося Федуна в пух и прах за его судорожные решения, за смены тренеров, спортивных директоров и типов управления, все равно были благодарны и за стадион, и за возвращение доброго имени, и за конкурентоспособный «Спартак», и за три титула.
На мой взгляд, эпоха Федуна была гораздо краше той, которая могла бы наступить, если бы остался Червиченко, например, или появился бы еще один такой же управленец», – сказал комментатор на канале «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский признан иноагентом в России).
«Мы никогда не покупали игры, боролись за справедливость, вскрывали гнойники российского футбола». Прощальная колонка Заремы Салиховой
Лучшие матчи «Спартака» при Федуне: разгром «Севильи», триллер в Неаполе и последняя победа над «Зенитом» в гостях
Кандидаты в президенты «Спартака» – Хавкин, Матыцын и Хачатурянц. Что мы о них знаем?