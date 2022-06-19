Газизов о суде с Федуном: «У нас правовое государство, и все решает государство, правильно? Идем по такому пути»

прокомментировал ход судебных разбирательств с Леонидом Федуном.

«У нас правовое государство. И все решает государство. Правильно? Раз по такому пути пошли, то по нему и идем дальше», – сказал генеральный директор «Уфы».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку . В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора с июля по декабрь 2020 года.

Запутались в битве Газизова с Федуном и Заремой? Тогда здесь пересказ всех раундов!

«Спартак» снова победил Газизова в суде. Нет, вряд ли это финал