Газизов о суде с Федуном: «У нас правовое государство, и все решает государство, правильно? Идем по такому пути»

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Шамиль Газизов прокомментировал ход судебных разбирательств с Леонидом Федуном.

«У нас правовое государство. И все решает государство. Правильно? Раз по такому пути пошли, то по нему и идем дальше», – сказал генеральный директор «Уфы».

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора. 

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

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