«Челси» предложил 15 млн евро за Обамеянга. «Барселона» просит 25-30 млн

сделал первое предложение о трансфере нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Лондонский клуб готов заплатить за 33-летнего форварда 15 миллионов евро, сообщает Diario Sport со ссылкой на COPE.

Скорее всего, это предложение не устроит сине-гранатовых, так как габонец оценивается в 25-30 миллионов.

Главный тренер каталонцев не хочет отпускать Обамеянга, однако для «Барсы» его продажа важна с финансовой точки зрения.

Отмечается, что трансфер нападающего позволит «Барселоне» зарегистрировать в Ла Лиге защитника .