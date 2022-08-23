«Челси» предложил 15 млн евро за Обамеянга. «Барселона» просит 25-30 млн

«Челси» сделал первое предложение о трансфере нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Лондонский клуб готов заплатить за 33-летнего форварда 15 миллионов евро, сообщает Diario Sport со ссылкой на COPE.
Скорее всего, это предложение не устроит сине-гранатовых, так как габонец оценивается в 25-30 миллионов.
Главный тренер каталонцев Хави не хочет отпускать Обамеянга, однако для «Барсы» его продажа важна с финансовой точки зрения.
Отмечается, что трансфер нападающего позволит «Барселоне» зарегистрировать в Ла Лиге защитника Жюля Кунде.