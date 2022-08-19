«Барса» за Обамеянга хочет от «Челси» только деньги – без Алонсо. Ей нужно зарегистрировать Кунде

«Барселона» сегодня проведет встречу с представителями форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, на ней обсудят возможный переход футболиста в «Челси».
Утверждается, что каталонцы не хотят, чтобы «синие» включали в сделку защитника Маркоса Алонсо.
Сине-гранатовым необходимо зарегистрировать Жюля Кунде, они нуждаются в деньгах и поэтому предпочтут, чтобы «Челси» не уменьшал выплаты за счет обмена.
Сообщалось, что лондонцы не собираются тратить на Обамеянга больше 15 млн фунтов.