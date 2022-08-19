«Барса» за Обамеянга хочет от «Челси» только деньги – без Алонсо. Ей нужно зарегистрировать Кунде

сегодня проведет встречу с представителями форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, на ней обсудят возможный переход футболиста в «Челси».

Утверждается, что каталонцы не хотят, чтобы «синие» включали в сделку защитника .

Сине-гранатовым необходимо зарегистрировать , они нуждаются в деньгах и поэтому предпочтут, чтобы не уменьшал выплаты за счет обмена.

Сообщалось, что лондонцы не собираются тратить на Обамеянга больше 15 млн фунтов.