«Барса» за Обамеянга хочет от «Челси» только деньги – без Алонсо. Ей нужно зарегистрировать Кунде

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«Барселона» сегодня проведет встречу с представителями форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, на ней обсудят возможный переход футболиста в «Челси».

Утверждается, что каталонцы не хотят, чтобы «синие» включали в сделку защитника Маркоса Алонсо.

Сине-гранатовым необходимо зарегистрировать Жюля Кунде, они нуждаются в деньгах и поэтому предпочтут, чтобы «Челси» не уменьшал выплаты за счет обмена.

Сообщалось, что лондонцы не собираются тратить на Обамеянга больше 15 млн фунтов.

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