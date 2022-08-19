«Челси» предложит 19 млн евро + 5 млн бонусами за Обамеянга «Барсе». Зарплата футболиста вырастет почти в два раза

готов сделать официальное предложение «Барселоне» по .

Лондонский клуб направит в офис каталонской команды предложение на 19 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов, об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Relevo.

При этом добавляется, что «Челси» и Обамеянг уже достигли договоренности по личным условиям контракта.

По соглашению с лондонцами зарплата габонца повысится почти в два раза по сравнению с его окладом в «Барселоне».

Обамеянг перешел в «Барселону» прошлой зимой, расторгнув контракт с «Арсеналом». В Испании он забил 13 голов в 24 матчах, его статистика – здесь.