«Челси» не станет платить «Барселоне» 30 млн евро за Обамеянга и хочет ограничиться 17,7 млн

не собирается удовлетворять требования «Барселоны».

По сведениям инсайдера , «синие» не намерены платить за форварда Пьера-Эмерика Обамеянга баснословные деньги.

Ни в коем случае лондонцы не готовы перечислять каталонцам 30 млн евро, на которые те рассчитывают.

«Челси» хочет потратить на сделку около 15 млн фунтов (почти 17,7 млн евро). В ином случае может пойти речь об отказе от трансфера.

Условия контракта с самим футболистом почти согласованы. Ранее сообщалось, что его зарплата вырастет приблизительно вдвое.