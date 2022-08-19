«Челси» не станет платить «Барселоне» 30 млн евро за Обамеянга и хочет ограничиться 17,7 млн

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Фабрицио Романо Футбол

«Челси» не собирается удовлетворять требования «Барселоны».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «синие» не намерены платить за форварда Пьера-Эмерика Обамеянга баснословные деньги.

Ни в коем случае лондонцы не готовы перечислять каталонцам 30 млн евро, на которые те рассчитывают.

«Челси» хочет потратить на сделку около 15 млн фунтов (почти 17,7 млн евро). В ином случае может пойти речь об отказе от трансфера.

Условия контракта с самим футболистом почти согласованы. Ранее сообщалось, что его зарплата вырастет приблизительно вдвое.

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