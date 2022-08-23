«Барселону», «Ювентус», «Интер» и «Рому» могут наказать за нарушение ФФП. Решение будет в сентябре

20 клубов, включая «Барселону» и «Ювентус», подозреваются в нарушении правил ФФП.

Ожидается, что в следующем месяце УЕФА огласит санкции в отношении 10 команд, нарушивших финансовый фэйр-плей в прошлом сезоне. В этом списке , «ПСЖ», , «Интер» и .

и в рамках добровольного соглашения накажут штрафами, и «Рому» – штрафами и трансферными ограничениями.

«Барселона» и «Ювентус» отказались от переговоров с УЕФА по вопросу ФФП.

Под подозрением находятся в общей сложности примерно 20 команд, в том числе «Арсенал». Тем не менее не все клубы еще подали отчеты в , поэтому их ситуация может измениться.