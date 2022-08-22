Роналду на скамейке начнет матч с «Ливерпулем». Марсьяль выйдет в старте «МЮ» (Sky Sports)

Нападающий Криштиану Роналду начнет матч 3-го тура с в запасе.

По данным , главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в стартовый состав. Вместо него на поле должен выйти .

В этом сезоне Роналду принял участие в двух матчах чемпионата Англии: с «Брайтоном» (1:2) вышел на замену, с «Брентфордом» (0:4) – в старте.

Результативными действиями 37-летний футболист не отметился. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Матч между и «Ливерпулем» начнется сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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