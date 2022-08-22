Фостер о Роналду и «МЮ»: «Он суперпрофессионал, никогда не вносил разброд. Половина историй о нем – просто выдумки, думаю»

высказался о ситуации в .

Бывший вратарь сборной Англии был одноклубником португальца, когда тот выступал за «Юнайтед» в 2000-х.

«Был ли Роналду проблемой за пределами поля? Нет, никогда. Честно, он был крайне разумен. Никогда не был деструктивен, никогда. Не могу сказать о нем ничего плохого.

Все знают, что он суперпрофессионал, он все делал правильно. Гарантирую, что сейчас все так же. Это же смешно, посмотрите его фото в инстаграме.

Он сильно отличался от . Скоулз, приходя и уходя, просто пожал бы тебе руку. Он не пытался общаться с людьми, Скоулзи был довольно закрытым человеком: приезжал, играл в футбол, уезжал домой. В этом была прелесть Пола Скоулза.

Роналду говорит с людьми. Он старался сблизиться с парнями, посмеяться и так далее, но никогда не вносил разброд.

Он всегда все делал правильно. По правде говоря, думаю, половина историй, которые приходят из «Манчестер Юнайтед» или с «Олд Траффорд», – просто выдумки.

Они появляются, потому что для колонок нужны знаки, а люди любят их обсуждать, но игроки могут прочитать их и изменить свое отношение к нему.

Я убежден, что он не поднимает шум и не выступает парнем, который провоцирует разногласия», – заявил экс-вратарь «Уотфорда».

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