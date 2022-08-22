Магуайр может не попасть в старт «МЮ» на матч с «Ливерпулем». Тен Хаг наигрывал Варана и Лисандро в центре на тренировках

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Рафаэль Варан Харри Магуайр Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Футбол

Харри Магуайр может начать матч с «Ливерпулем» в запасе.

The Telegraph сообщает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наигрывал Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса в качестве пары центральных защитников на тренировках на минувшей неделе. В связи с этим высока вероятность, что капитан манкунианцев останется в запасе с первых минут.

Магуайр целиком отыграл оба матча «МЮ» в АПЛ с «Брайтоном» и «Брентфордом». Лисандро провел всю игру с «Брайтоном», а во встрече с «Брентфордом» был в перерыве заменен на Варана, который в стартовом матче «Юнайтед» в этом сезоне АПЛ участия не принимал.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ливерпуль». Игра состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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