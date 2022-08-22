может начать матч с в запасе.

The Telegraph сообщает, что главный тренер Эрик тен Хаг наигрывал и Лисандро Мартинеса в качестве пары центральных защитников на тренировках на минувшей неделе. В связи с этим высока вероятность, что капитан манкунианцев останется в запасе с первых минут.

Магуайр целиком отыграл оба матча «МЮ» в АПЛ с «Брайтоном» и «Брентфордом». Лисандро провел всю игру с «Брайтоном», а во встрече с «Брентфордом» был в перерыве заменен на Варана, который в стартовом матче «Юнайтед» в этом сезоне участия не принимал.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ливерпуль». Игра состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.