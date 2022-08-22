Эрик тен Хаг: «МЮ» провел хорошую предсезонку, но потом Марсьяль травмировался, а Роналду не в форме. У нас нет «шестерки», у вратаря не лучший период»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Давид Де Хеа Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о проблемах с составом «Манчестер Юнайтед». 

«Мы провели хорошую предсезонную подготовку, но потом наша «девятка» Марсьяль получил травму, а Ронни (Криштиану Роналду – прим.) не в форме. «Шестерки», отвечающей за оборонительные действия в полузащите, нет. В первом матче у нас в защите было два игрока, которые никогда не играли вместе, и у вратаря [Давида Де Хеа] тоже был не лучший период.

У этого [плохих результатов] есть ясная причина. Но я знаю, что мы это исправим, и я знаю, что мы будем лучше, и результаты покажут это. Мы показали это на предсезонке», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед»

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