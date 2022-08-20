Артета о 3:0 с «Борнмутом»: «Арсенал» доминировал в начале игры, у нас было несколько сильных периодов. Но мы еще далеки от совершенства»

Главный тренер «Арсенала» высказался о победе над «Борнмутом» со счетом 3:0.

«Все еще далеко [от совершенства]. У нас было несколько сильных периодов. Во втором тайме мы дали создать слишком много моментов. Я горжусь, здесь нелегко выиграть со счетом 3:0, но нам все еще есть что доказывать.

Мы начали игру очень хорошо. Мы доминировали, были очень точными. Два гола придали нам уверенности. Жезус все еще может повысить свой уровень. У него огромное желание быть лучшим.

Победа совершенно меняет жизнь. Атмосфера в команде хорошая. Невероятное единство. Гол Салиба был последним, чего я ожидал», – сказал главный тренер .