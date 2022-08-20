Артета о 3:0 с «Борнмутом»: «Арсенал» доминировал в начале игры, у нас было несколько сильных периодов. Но мы еще далеки от совершенства»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Борнмутом» со счетом 3:0.

«Все еще далеко [от совершенства]. У нас было несколько сильных периодов. Во втором тайме мы дали «Борнмута» создать слишком много моментов. Я горжусь, здесь нелегко выиграть со счетом 3:0, но нам все еще есть что доказывать.

Мы начали игру очень хорошо. Мы доминировали, были очень точными. Два гола придали нам уверенности. Жезус все еще может повысить свой уровень. У него огромное желание быть лучшим.

Победа совершенно меняет жизнь. Атмосфера в команде хорошая. Невероятное единство. Гол Салиба был последним, чего я ожидал», – сказал главный тренер «Арсенала».

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