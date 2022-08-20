Артета о 3:0 с «Борнмутом»: «Арсенал» был очень эффективен во владении мячом и в чужой штрафной. Нам еще многое предстоит сделать»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Габриэл Жезус Вильям Салиба Футбол

Микель Артета подвел итоги матча с «Борнмутом» в 3-м туре АПЛ

В этом матче «Арсенал» одержал победу со счетом 3:0. 

«Мы ожидали очень трудной игры с самого начала, увидев, как «Борнмут» начал матч против «Астон Виллы», и мы хотели избежать такой игры. Мы были очень эффективны во владении мячом и в чужой штрафной».

О влиянии Габриэла Жезуса на первый гол

«Это то, чему нельзя научиться. Он играет талантливо. Он был причастен к двум из трех голов».

О Салиба и его обустройстве в команде

«Салиба каждый день тренируется, чтобы совершенствоваться, и он стремится и жаждет этого. Отношения [с партнерами] действительно налаживаются. Они естественны, и все происходит правильным образом.

Нам нужно продолжать в том же духе, нам еще многое предстоит сделать», – сказал главный тренер «Арсенала»

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