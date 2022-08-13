Артета про 4:2 с «Лестером»: «Понравилась игра «Арсенала». У Жезуса 2+2, но он хотел забить 4 гола»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Лестер Габриэл Жезус Футбол

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Лестером» (4:2).

– Вам понравилось эта игра?

– Очень понравилась. Сильная игра. Хороший футбол с обеих сторон, думаю, у «Лестера» тоже были моменты, и они сделали много хороших вещей. В целом мы довольны, потому что добились того результата, которого хотели.

– Насколько хорош был сегодня Жезус?

– Мы знаем, на что способен Габи. Он забил два гола и сделал две передачи и все равно разочарован. Он считает, что должен был забить четыре. Таков стандарт, таков менталитет. Нужно выходить на другой уровень, – сказал главный тренер «Арсенала» после матча 2-го тура АПЛ.

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