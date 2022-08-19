Артета о Жезусе: «Он улучшил многие аспекты игры, в «Арсенале» у него другая роль. С такими игроками есть все шансы оказаться на вершине таблицы»

Главный тренер высказался про зрелость .

«Его зрелость – самое большое отличие от того времени, когда я работал с ним [в ].

С тех пор прошло несколько лет, он получил определенный опыт, его английский язык стал лучше. В нашей команде у него другая роль. Я рад, что он наслаждается игрой и хорошо выступает.

Он улучшил многие аспекты своей игры, набрался опыта.

Его отношение и готовность побеждать на каждой тренировке, выигрывать каждый мяч демонстрирует то, каким игроком он является.

Топовым командам нужные топовые нападающие. Не один, в идеале – три. Когда у вас есть такие игроки, которые могут забивать, у вас есть все шансы оказаться на вершине таблицы», – сказал .

«Желание игрока – самое важное». Пеп благородно отпустил Стерлинга, Жезуса и Зинченко и готов расстаться с Бернарду