Артета о Жезусе: «Он улучшил многие аспекты игры, в «Арсенале» у него другая роль. С такими игроками есть все шансы оказаться на вершине таблицы»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Жезус Футбол

Главный тренер «Арсенала» высказался про зрелость Габриэля Жезуса.

«Его зрелость – самое большое отличие от того времени, когда я работал с ним [в «Манчестер Сити»].

С тех пор прошло несколько лет, он получил определенный опыт, его английский язык стал лучше. В нашей команде у него другая роль. Я рад, что он наслаждается игрой и хорошо выступает.

Он улучшил многие аспекты своей игры, набрался опыта.

Его отношение и готовность побеждать на каждой тренировке, выигрывать каждый мяч демонстрирует то, каким игроком он является.

Топовым командам нужные топовые нападающие. Не один, в идеале – три. Когда у вас есть такие игроки, которые могут забивать, у вас есть все шансы оказаться на вершине таблицы», – сказал Микель Артета.

«Желание игрока – самое важное». Пеп благородно отпустил Стерлинга, Жезуса и Зинченко и готов расстаться с Бернарду

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные