Бенжамен Менди отрицает обвинения в 10 преступлениях на почве секса

считает себя невиновным в сексуальном насилии над семью женщинами.

Сегодня состоялось заседание Королевского суда Честера, где защитник заявил, что не считает себя виновным в восьмом изнасиловании. Это обвинение ему предъявили в начале июня.

До этого Менди отрицал также свою вину по всем пунктам. Всего ему вменяют восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования.

В последний раз Менди выходил на поле 15 августа 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.