«Давайте дождемся, что Умяров напишет. Он хороший писатель, блогер». Член совета директоров «Динамо» Гафин о хавбеке «Спартака»

Член совета директоров «Динамо» сделал колкое замечание в адрес .

В матче 6-го тура Мир (0:1) полузащитник допустил ошибку, которая привела к единственному голу в этой встрече.

– Вы сказали в перерыве, что Умяров, возможно, напишем в своем телеграме про ошибку.

– Ну давайте дождемся, что Наиль напишет. Он хороший писатель. Блогер, – сказал Дмитрий Гафин.

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