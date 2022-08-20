«Давайте дождемся, что Умяров напишет. Он хороший писатель, блогер». Член совета директоров «Динамо» Гафин о хавбеке «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Наиль Умяров Футбол

Член совета директоров «Динамо» сделал колкое замечание в адрес Наиля Умярова

В матче 6-го тура Мир РПЛ (0:1) полузащитник «Спартака» допустил ошибку, которая привела к единственному голу в этой встрече. 

– Вы сказали в перерыве, что Умяров, возможно, напишем в своем телеграме про ошибку.

– Ну давайте дождемся, что Наиль напишет. Он хороший писатель. Блогер, – сказал Дмитрий Гафин.

«Динамо» злится на Умярова из-за давления на Фомина. Лещук не пожал Наилю руку при встрече

Победный гол «Динамо» в дерби – привоз Умярова. Ему припомнили давление на Фомина из Кубка России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные