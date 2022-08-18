Умяров о том, что Лещук не пожал ему руку: «Я подумал, что лицо знакомое, но даже не узнал его. Пусть не жмет»

Полузащитник «Спартака» рассказал о конфликте с вратарем «Динамо».
Наиль Умяров в финале Кубка России в концовке мешал разговорами хавбеку бело-голубых Даниилу Фомину перед исполнением пенальти. В результате игрок «Динамо» не реализовал 11-метровый, и красно-белые победили (2:1).
Голкипер «Динамо» Игорь Лещук позже рассказал: «Когда делаешь подлый поступок и хвастаешься – это низко. В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал».
– Впереди дерби с «Динамо». Для тебя оно станет особенным после той истории с пенальти в финале Кубка с попыткой сбить Фомина?
– Да не будет оно каким-то особенным, если только с точки зрения журналистов.
– Лещук уверяет, что больше не пожмет тебе руку. Даже рассказал, что уже однажды отказался поприветствовать тебя...
– Пусть не жмет (смеется)! Мы виделись с ним в отпуске. Он так выставил потом, как будто шел на меня, я протянул руку, а он ее не пожал. Такого не было.
Мы сидели с Алиной (жена Наиля – прим. Sports.ru), а он впереди находился. Я подумал, что лицо знакомое, но даже не узнал, что это он.
– Ты не думаешь, что у динамовцев теперь к тебе особое отношение?
– Пусть. Посмотрим. Мне даже интересно, – сказал Умяров.
«Динамо» злится на Умярова из-за давления на Фомина. Лещук не пожал Наилю руку при встрече