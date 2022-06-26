Лещук об Умярове: «Когда делаешь подлый поступок и хвастаешься – это низко. В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал»

Вратарь рассказал, почему не пожал руку хавбеку «Спартака» Наилю Умярову.

В финале БЕТСИТИ Кубка России, в котором победу одержали красно-белые (2:1), Умяров в концовке мешал разговорами перед исполнением пенальти. В результате полузащитник «Динамо» не реализовал 11-метровый.

– Пресс-атташе «Динамо» заявила, что в команде есть игроки, которые не пожмут руку Умярову. Ты пожмешь?

– В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Возможно, Полина имела в виду это.

– Почему у тебя сложилось такое отношение к нему? Умяров объяснял, что это просто игровой момент.

– Не спорю. Как игрок он молодец, сделал все для победы своей команды. Наверное, у нас в команде ребята сделали бы так же.

Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим – мне кажется, это очень низко.

– У тебя есть какая-то агрессия на Умярова?

– Нет. Он такой человек – его право.

– Умяров говорил, что об этом эпизоде его попросили рассказать болельщики. Он хотел показать, что происходит между футболистами за пределами трансляций.

– Это его право. Захотел выложить – выложил. Я бы не хвастался какими-то своими плохими поступками.

– Умяров сказал, что он извинился перед Фоминым. Никакого конфликта нет.

– У нас в команде кто-то мог поступить так же. Но выкладывать это... Это его право, я не осуждаю. Все у нас любят медиафутбол и хотят каких-то громких высказываний.

Пусть это будет громкое высказывание. По мне, это не очень красиво. Это не красит его как человека и личность. Это мое мнение. Может, он, болельщики и руководство считают, что это нужно выкладывать, – сказал Лещук.

Подпишись на наш телеграм-канал о медийном футболе!