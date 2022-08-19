«Ман Сити» не будет платить за Холанда до июля 2023-го. Затем «Боруссия» получит 75 млн евро 4 траншами – по одному в год (Dagbladet)

Стали известны финансовые аспекты перехода в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что форвард приобретен у за 75 млн евро.

По данным норвежской газеты Dagbladet, «горожане» не переведут дортмундцам ни единого евро до июля 2023 года.

Затем они начнут выплачивать сумму частями – по одному траншу в год. Фактически стороны рассчитаются только к лету 2026 года.

Холанд уже провел за «Ман Сити» 2 матча в и забил 2 гола. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Холанда есть отступные в «Ман Сити» – 200 млн евро в 2024 году и 175 млн в 2025-м