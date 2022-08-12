Гвардиола о Холанде: «Есть куда расти. Я никогда не видел готового игрока в 21-22 года. Может, только Месси»

ответил на вопросы о форварде «Манчестер Сити» .

– Это выдающийся игрок, но мы всего месяц работаем вместе. Нет необходимости напоминать вам, мы все об этом знаем. У него невероятный голод до побед, он хочет выигрывать.

– Что вы видите на тренировках?

– Его чувство гола. Сильнее всего меня впечатляет его образованность. Эрлинг скромен, он много общается с молодыми игроками. Не только с лидерами, а со всеми. Он хорошо ладит с Хулианом и другими парнями.

– Что вы скажете о его игре в матче с «Вест Хэмом»?

– У него есть качества, которые позволяют забивать, но я не люблю нападающих, ждущих передач. Хочу, чтобы он был вовлечен в игру. Думаю, ему нравится владеть мячом. Не только Эрлинг, но и все остальные игроки должны бегать.

Эрлингу, как и Хулиану, Фодену или Коулу Палмеру, еще есть куда расти. Я не хочу говорить, что это сформировавшиеся игроки. Холанд может стать лучше, у него есть такое желание. Ему нравится футбол.

Я никогда не видел готового игрока в 21-22 года. Может, только Месси. Все остальные – нет, всегда можно стать лучше. Мы с ним постараемся добиться этого в нынешнем и следующем сезоне. Хотим, чтобы он стал лучше, чем был, когда пришел сюда.

Как и Фил, это выдающийся игрок, но ему еще есть куда расти. У Холанда невероятно развиты инстинкты, но к некоторым ситуациям ему стоит готовиться лучше. Наш тренерский штаб рядом, чтобы помочь ему, – сказал тренер .

Первый дубль Холанда за «Сити»! Праздновал в позе лотоса – он уверен, что все форварды нуждаются в медитации