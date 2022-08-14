Пеп о 8 касаниях и 2 пасах Холанда за матч с «Борнмутом»: «Самая сложная работа в мире – играть в атаке против трех центрхавов и трех центрбеков»

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Пеп Гвардиола поддержал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после матча 2-го тура АПЛ.

Во вчерашней игре между «Ман Сити» и «Борнмутом» (4:0) норвежец всего восемь раз коснулся мяча и отдал лишь две передачи – голевую на Илкая Гюндогана и при розыгрыше с центра во 2-м тайме.

«Играть в нападении, когда тебя окружают три центральных полузащитника и три центральных защитника, – это самая сложная работа в мире.

Таких ситуаций будет еще много, но все это – вопрос времени. Учитывая качество этого игрока, мы будем находить его передачами», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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