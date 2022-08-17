Федотов о Кубке России: «ЦСКА настроен на победу в каждом матче. Благодаря формату много интересных матчей»

подвел итоги жеребьевки группового этапа Фонбет Кубка России.

Вместе с ЦСКА в группу D попали «Сочи», и .

– Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых удалось поработать, – это «Сочи» и «Урал». Плюс играем с «Торпедо», не будет лишнего переезда. В плане логистики очень хорошо, что нет команд из городов с закрытыми аэропортами, все достаточно удобно.

– Будете ли вы всегда выставлять оптимальный состав или будете давать игровую практику тем, кто мало получает ее в чемпионате?

– Сейчас об этом говорить преждевременно. Придет время, и мы уже будем отталкиваться от тех обстоятельств, в которых будем находиться. Ротация будет необходима, и на 100 процентов могу сказать, что игроки, которые мало задействованы, будут получать игровое время.

Но мы настроены на победу в каждом матче и подходить к выбору состава и тактики будем с соответствующим настроем.

Плюс есть новички, которых надо адаптировать в наш процесс. В этом плане как нельзя кстати такой розыгрыш турнира.

Благодаря этому формату мы получили много интересных матчей. У нас будут хорошие игры в группе – и не только с «Сочи» и «Уралом». Думаю, для столичных болельщиков и для фанатов «Торпедо» эти дополнительные матчи будут интересны.

В других группах есть такие противостояния, как между «Зенитом» и «Спартаком». То, что таких матчей будет сыграно больше, пойдет на пользу российскому футболу, – отметил главный тренер ЦСКА.

🏆 «Зенит» и «Спартак» – в одной группе Фонбет Кубка России, ЦСКА сыграет с «Сочи», «Локо» против «Краснодара»