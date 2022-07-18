Гальтье наигрывает в «ПСЖ» схему 3-4-1-2. Месси играет десятку, Мбаппе и Неймар – пара форвардов

Новый тренер «ПСЖ» изменил тактическую схему команды и нашел новую позицию для Лионеля Месси.
Во время предсезонного турне в Японии Кристоф Гальтье наигрывает схему 3-4-1-2, сообщает L’Equipe.
В тройке центральных защитников вышли Преснель Кимпембе, Маркиньос и Серхио Рамос.
Позиции латералей заняли Нуну Мендеш, которого заменил Хуан Бернат, и Ашраф Хакими. В центре поля играли Идрисса Гуйе и Витинья, которых по ходу тренировки заменили Марко Верратти и Леандро Паредес.
Пару нападающих составили Килиан Мбаппе и Неймар. Лионель Месси расположился ниже них на позиции десятки, связывая атаку с полузащитой.
Гальтье возглавил «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?