Гальтье наигрывает в «ПСЖ» схему 3-4-1-2. Месси играет десятку, Мбаппе и Неймар – пара форвардов

Новый тренер «ПСЖ» изменил тактическую схему команды и нашел новую позицию для .

Во время предсезонного турне в Японии Кристоф Гальтье наигрывает схему 3-4-1-2, сообщает L’Equipe.

В тройке центральных защитников вышли Преснель Кимпембе, Маркиньос и .

Позиции латералей заняли Нуну Мендеш, которого заменил Хуан Бернат, и Ашраф Хакими. В центре поля играли Идрисса Гуйе и Витинья, которых по ходу тренировки заменили Марко Верратти и .

Пару нападающих составили и . Лионель Месси расположился ниже них на позиции десятки, связывая атаку с полузащитой.

Гальтье возглавил «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?

Я хочу, чтобы у Гальтье все получилось в «ПСЖ»