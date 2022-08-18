Владимир Гранат: «Спартак» надо опасаться всем. Даже в чемпионский сезон у него не было такого яркого отрезка»

поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Спартак» в 6-м туре Мир .

– Жду от «Динамо» реваншистского настроя в дерби. В финале Кубка России они проиграли , поэтому стоит взять реванш.

– «Спартак» не проиграл ни одного матча в нынешнем чемпионате. Надо ли «Динамо» опасаться такого соперника?

– Всем командам надо опасаться такой «Спартак». Даже в чемпионский сезон у красно-белых не было такого яркого отрезка в чемпионате. Все победы были на тоненького, а сейчас команда играет ярко и результативно.

– Кто фаворит в дерби?

– Фаворитов нет, и неважно, на каком месте располагаются команды.

– Как «Динамо» обыграть такой «Спартак»?

– Надо очень дисциплинированно сыграть в обороне, – подчеркнул бывший защитник .