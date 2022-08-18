Абаскаль о матче «Динамо» – «Спартак»: «Дерби часто выигрывают за счет сердца. Нужно вложить душу»

Главный тренер рассказал о подготовке к матчу 6-го тура Мир с .

«Дерби – это всегда дерби. У меня в моей жизни их было множество. И когда я играл в молодежной команде, «Севилья» – «Бетис» – это дерби, которое мне хорошо знакомо. И потом я работал в разных возрастах. После у меня был опыт в Швейцарии, где встречались «Базель» и «Янг Бойз» — они не из одного города, но тем не менее это очень важное, историческое для Швейцарии дерби.

Впереди нас ждет очень важный матч. Дерби зачастую выигрывают за счет сердца, за счет души и отношения. Конечно, мы должны будем подготовить этот матч идеально, как можно лучше: и на футбольном уровне, и физически, и тактически. И [нужно] добавить вот эту вот деталь, которая может позволить нам одержать верх, – это, конечно же, вложить в эту игру нашу душу», – сказал .

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 20 августа, начало – в 17:30 по московскому времени.