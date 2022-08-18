Григорян об Абаскале: «Можно я его буду рыжим называть? Давно такого куражного «Спартака» не видел»

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Александр Григорян считает, что «Спартак» преобразился при Гильермо Абаскале.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне. После 5 матчей Мир РПЛ московская команда возглавляет турнирную таблицу, имея 13 очков.

«Преображение «Спартака» связано с Абаскалем. Что все говорят «Абаскаль», «Абаскаль»? Можно я его буду рыжим называть? Мне кажется, что рыжий внес большой вклад в «Спартак», во всяком случае в атакующие действия. Я давно такого куражного «Спартака» не видел.

Здесь стоит вопрос, насколько он компетентен в оборонительных действиях, потому что команды, против которых «Спартак» уже играл, в обороне немного проблем доставляли.

Поэтому считать «Спартак» конкурентом «Зенита» я не могу, потому что, на мой взгляд, у них большая разница в классе», – сказал главный тренер женской команды ЦСКА в эфире «Матч Премьер».

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