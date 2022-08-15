Григорян об Абаскале: «Рыжий принес свой стиль. «Спартак» очевидно уступает «Зениту» и ЦСКА, но превосходит прошлогоднего себя»

Александр Григорян оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
В 5-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Сочи» (3:0). Москвичи лидируют в турнирной таблице с 13 баллами.
«Я не смотрел эту игру, но могу сказать, что нынешний «Спартак» ничем не превосходит остальные клубы РПЛ.
«Зениту» и ЦСКА «Спартак» очевидно уступает, но при этом превосходит прошлогоднего себя. Рыжий принес однозначно свой стиль, и он достаточно неплохо подходит.
Хорошей игры в обороне я пока у «Спартака» не вижу, но и бардака нет», – сказал главный тренер женского ЦСКА.