Григорян об Абаскале: «Рыжий принес свой стиль. «Спартак» очевидно уступает «Зениту» и ЦСКА, но превосходит прошлогоднего себя»

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Александр Григорян оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

В 5-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Сочи» (3:0). Москвичи лидируют в турнирной таблице с 13 баллами. 

«Я не смотрел эту игру, но могу сказать, что нынешний «Спартак» ничем не превосходит остальные клубы РПЛ.

«Зениту» и ЦСКА «Спартак» очевидно уступает, но при этом превосходит прошлогоднего себя. Рыжий принес однозначно свой стиль, и он достаточно неплохо подходит.

Хорошей игры в обороне я пока у «Спартака» не вижу, но и бардака нет», – сказал главный тренер женского ЦСКА. 

 

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