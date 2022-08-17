Умяров про Абаскаля: «Молодая горячая кровь. Ощущение, что в «Спартаке» все с ним на одной волне»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о главном тренере Гильермо Абаскале.
– Что случилось со «Спартаком» на старте?
– Четыре победы подряд случились, ничего особенного. Мы всегда должны выигрывать и быть на первом месте. Главное, чтобы наше превосходство над соперниками продолжалось и дальше.
– Почувствовали уверенность?
– Наверное. Но окончательно это только на дистанции можно понять.
– Говорят, что многим молодым игрокам нравится работать с Абаскалем. В чем его особенность?
– Молодая горячая кровь. Есть ощущение, что мы все с ним на одной волне.
– В чем это проявляется?
– Абсолютно во всем: и в тренировках, и в эмоциях. Если что-то не получается, он не заставляет делать, пока не получится, – просто меняет упражнение. И так во всем, даже на теориях, – сказал Умяров.
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