Умяров про Абаскаля: «Молодая горячая кровь. Ощущение, что в «Спартаке» все с ним на одной волне»

Хавбек поделился мнением о главном тренере .

– Что случилось со «Спартаком» на старте?

– Четыре победы подряд случились, ничего особенного. Мы всегда должны выигрывать и быть на первом месте. Главное, чтобы наше превосходство над соперниками продолжалось и дальше.

– Почувствовали уверенность?

– Наверное. Но окончательно это только на дистанции можно понять.

– Говорят, что многим молодым игрокам нравится работать с Абаскалем. В чем его особенность?

– Молодая горячая кровь. Есть ощущение, что мы все с ним на одной волне.

– В чем это проявляется?

– Абсолютно во всем: и в тренировках, и в эмоциях. Если что-то не получается, он не заставляет делать, пока не получится, – просто меняет упражнение. И так во всем, даже на теориях, – сказал Умяров.

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