Абаскаль о лидерстве «Спартака»: «Это заслуга игроков. Их менталитет победителя дает результат»

объяснил, за счет чего «Спартак» лидирует в Мир на старте сезона.

В 5-м туре чемпионата России московский клуб разгромил «Сочи» (3:0).

– Хочу поделиться своими чувствами. Эта победа подарила счастье всем нашим болельщикам, всей нашей большой семье. Эта победа – заслуга команды. Мы много работали и играли с большой концентрацией.

Эту победу мы хотим посвятить . Ребята показали зрелость: они просчитывали моменты игры от начала до самого конца.

– Какая задача была у вышедшего на замену Антона Зиньковского?

– Переводчик может ответить на этот вопрос, потому что он переводил установку. Но отвечу я. После первого гола мы выпустили его, чтобы освежить игру. А во-вторых, нам нужен был игрок, который действовал бы по всему фронту атаки и использовал пространство.

Антон должен был действовать в зависимости от перемещений Промеса и Зобнина. Также он должен был помогать в обороне. Зиньковский провел отличный матч: до последней минуты много двигался и помогал команде. Спасибо ему!

– Можно ли считать эту победу тренерской?

– Я не соглашусь: победа никогда не бывает тренерской. Со мной работает порядка 30 человек, это победа всего коллектива.

В футболе бывают моменты, когда нужно отдать инициативу. «Сочи» силен в обороне в низком блоке. Чем больше бы мы владели мячом, тем больше контратак мы бы получали на свои ворота. Мы намеренно отдали инициативу и проводили контратаки.

Играть против команды с низкой обороной невероятно сложно, там нет свободных зон. Это делает данную победу особенно ценной.

– За счет чего на старте сезона лидирует по всем показателям?

– Я верю в работу, ежедневную кропотливую работу. Все решают детали. На поле выходят футболисты, это их заслуга. Именно они воплощают то, над чем мы работаем каждый день.

Как они настраиваются на игру, их менталитет победителя – все это дает результат. Никакого секрета тут нет, – сказал главный тренер красно-белых.