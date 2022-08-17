«Даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов, шок. Кричали, что у нас футбол развивается. Не стыдно?» Канчельскис о победах «Амкала» и 2Drots

удивили победы клубов Медиалиги в 1/256 финала Фонбет Кубка России.

добился победы над «Зорким» (1:1, 8:7 по пенальти), 2Drots – над (3:0).

«Для меня это шок! У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов!

Значит, у нас такая молодежь. Все кричали, что у нас футбол развивается. А где? Не стыдно? Просто позор.

Молодежь и профессионалы должны рвать и метать. Для профессионального футбола это катастрофа.

Я ни в коем случае не умаляю заслуг «Амкала» и 2Drots. Я поздравляю ребят. Но все отмечали школу «Чертаново», кричали, что у них такая перспективная молодежь, сказки рассказывали, лапшу на уши вешали. А тут их блогеры 3:0 размазывают. Ребята три раза в неделю собираются потренироваться, а потом пивка попить.

Сказочники просто издеваются над футболом. Проигрывать такие матчи и что-то говорить, что им такое неинтересно… Тогда вообще на поле бы не выходили, счет был бы такой же. Так безвольно проигрывать нельзя», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».