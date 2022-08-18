Тренер 2Drots Кузнецов о медийном футболе: «На РПЛ столько людей не ходит – это проблема для нашего футбола»

Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался о медийном футболе.

2Drots вчера разгромил «Чертаново» (3:0) и вышел в 1/128 финала Фонбет Кубка России.

«Мы привыкли, что на матчи в Медиалиге приходит столько людей. Значит, болельщикам нравится, как мы себя ведем и выставляем. Проблема для нашего футбола, что на столько не ходит.

На нас ходят детишки. Они подписаны на 2Drots и хотят быть похожими на этих ребят. С какой-то стороны, это неправильно – потому что нужно хотеть быть как профессиональные футболисты, они должны быть примерами.

Меня тоже узнают как тренера 2Drots, а не бывшего футболиста. Фотографируются, берут автограф, говорят: «Крап – молодец, вы – лучший тренер».

Мне от этого печально. Я же футболист, а не блогер, но им это не интересно. А для меня это вынужденная ситуация, зарабатывал в 2Drots 100 тысяч, сейчас ведем переговоры. У меня же лицензия PRO, но нет предложений и команды. Значит, я не нужен нашему профессиональному футболу.

Знаете, почему у нас футбол не развивается? Потому что люди, которые должны работать, не работают. А работают те, кто не специализированы», – цитирует Кузнецова корреспондент Ярослав Сусов.

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