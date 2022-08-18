Вратарь 2Drots Сычев: «Вторая лига – это кал. Не мои амбиции, считаю, что я сильнее»

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев назвал Вторую лигу калом.

Клуб Медиалиги прошел «Чертаново» (3:0) в 1/256 ФОНБЕТ Кубка России.

– Ты недавно говорил, что еще будешь пытаться пробиться в профессиональный футбол. После сегодняшнего поменялось мнение?

– Ну, я жду предложений. Плюс у меня сейчас действующий контракт с 2Drots. Когда он закончится, тогда будем смотреть. Зависит от предложений. Скажу по секрету, на днях мне писал тренер из-за границы, он сказал, что будет очень рад мне, и суперлига Сербии меня ждет. Но сейчас я хочу просто наслаждаться командой, атмосферой, медиафутболом.

Развиваться медийно, учиться разговаривать с людьми хочу. Честно, даже не хочу, чтобы это заканчивалось. Если закончится, тогда и буду думать о профессиональном футболе.

– Вчера был на открытии UTLC, и был небольшой конфликт поколений. 15-летние парни говорили, что в медиа заиграть круто, а тренеры и игроки – наоборот. После сегодняшнего матча что-то поменяется?

– Я считаю, что таким молодым ребятам рано думать о медиа. Нужно попытаться в профессиональном футболе, хоть российский футбол и оставляет желать лучшего. Две игры Кубка это показали. или ФНЛ-2 – это кал-лига. У меня были предложения от первой восьмерки команд, где я сказал, что это не мои амбиции. Я считаю, что я сильнее этой лиги.

Но молодым пацанам посоветую тренироваться и не думать о медиафутболе. Если получится пробиться в профессиональный футбол, такие стадионы ждут вас не раз в месяц, а каждую неделю. Работайте, тренируйтесь и живите мечтой, – сказал 20-летний голкипер.

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