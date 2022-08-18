«Ноттингем» купит хавбека «Вулвс» Гиббс-Уайта за 44,5 млн фунтов. Это будет 16-й новичок и 2-й рекорд клуба в это трансферное окно

«Ноттингем Форест» близок к осуществлению очередного трансфера.

Клуб, вернувшийся в в этом сезоне, купит полузащитника , сообщает Sky Sports. Клубы согласовали сумму трансфера – 44,5 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Этот трансфер станет самым дорогим в истории «Форест». В это трансферное окно клуб уже побил свой рекорд, подписав форварда за 17 миллионов фунтов.

Морган может стать 16-м новичком в это трансферное окно.

В 37 матчах прошлого сезона Чемпионшипа Гиббс-Уайт забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в составе «Шеффилд Юнайтед». Его статистика – здесь.