«Вулверхэмптон» купил хавбека «Спортинга» Нунеша за 45+5 млн евро. Это рекорд клуба

совершил рекордный трансфер в своей истории.

Клуб АПЛ объявил о переходе полузащитника .

23-летний португалец подписал контракт с «Вулвс» по схеме «5+1».

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» заплатит за Матеуша 45+5 млн евро. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересовались футболистом.

На счету Нунеша 1 гол и 1 голевая передача двух матчах этого сезона чемпионата Португалии. В прошлом сезоне он провел 33 игры в рамках чемпионата, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: wolves.co.uk