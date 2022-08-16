«Вулвс» купят хавбека «Спортинга» Нунеша за рекордные 45+5 млн евро. «Ман Сити» и «Ливерпуль» интересовались португальцем

Полузащитник «Спортинга» Матеуш Нунеш близок к переходу в «Вулверхэмптон».
Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста, сообщает The Guardian. Переход Нунеша обойдется «волкам» в рекордную для них сумму – за него заплатят 45 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
Игроком сборной Португалии также интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
На счету Нунеша 1 гол и 1 голевая передача двух матчах этого сезона чемпионата Португалии. В прошлом сезоне он провел 33 игры в рамках чемпионата, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
С подробной статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.