«Вулвс» купят хавбека «Спортинга» Нунеша за рекордные 45+5 млн евро. «Ман Сити» и «Ливерпуль» интересовались португальцем

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Полузащитник «Спортинга» Матеуш Нунеш близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста, сообщает The Guardian. Переход Нунеша обойдется «волкам» в рекордную для них сумму – за него заплатят 45 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. 

Игроком сборной Португалии также интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

На счету Нунеша 1 гол и 1 голевая передача двух матчах этого сезона чемпионата Португалии. В прошлом сезоне он провел 33 игры в рамках чемпионата, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. 

С подробной статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.  

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