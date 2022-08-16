Малиновский интересен «Тоттенхэму». «Аталанта» хочет продать хавбека, лондонцы – арендовать с опцией выкупа

Полузащитник «Аталанты» может перейти в .

По информации TuttoAtalanta, лондонский клуб опережает в борьбе за игрока. Сам украинец готов перейти в команду Антонио Конте.

Однако клубы еще не согласовали структуру трансфера. хочет продать хавбека, а «Тоттенхэм» – взять игрока в аренду с правом или обязательством выкупа в конце сезона.

В матче против «Сампдории» в 1-м туре Серии А (2:0) Малиновский отдал результативную передачу. В 30 матчах прошлого розыгрыша чемпионата Италии он забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.