Малиновский интересен «Тоттенхэму». «Аталанта» хочет продать хавбека, лондонцы – арендовать с опцией выкупа

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Тоттенхэм».
По информации TuttoAtalanta, лондонский клуб опережает «Ноттингем Форест» в борьбе за игрока. Сам украинец готов перейти в команду Антонио Конте.
Однако клубы еще не согласовали структуру трансфера. «Аталанта» хочет продать хавбека, а «Тоттенхэм» – взять игрока в аренду с правом или обязательством выкупа в конце сезона.
В матче против «Сампдории» в 1-м туре Серии А (2:0) Малиновский отдал результативную передачу. В 30 матчах прошлого розыгрыша чемпионата Италии он забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.